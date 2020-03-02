Игрок «Урала» Вилюш: мы потеряли три очка в матче с ЦСКА

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Защитник екатеринбургского «Урала» Мачей Вилюш прокомментировал ничейный результат в матче против московского ЦСКА в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ). Об этом сообщают «Известия».

По его словам, уральская команда могла добиться большего результата в субботней игре против подопечных Виктора Гончаренко.

«В матче с ЦСКА мы потеряли три очка. Играть на выезде против столь мастеровитого соперника всегда непросто, но учитывая то, как складывалась игра, можно сказать, что мы заслуживали большего.

Но одно очко — тоже неплохо», — сказал Вилюш.

Ранее сообщалось, что тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал первую игру новичка команды Александра Кокорина.