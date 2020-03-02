«Вашингтон» в гостях переиграл «Голден Стэйт»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорс».

Встреча прошла в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» в присутствии 18 064 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 110:124.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Б.Бил, набравший 34 очка, сделавший два подбора и отдавший восемь результативных передач.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (27) набрал Э.Уиггинс.

После этой победы столичная команда забралась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что «Кливленд Кавальерс» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс».