Овечкин стал первой звездой матча «Вашингтона» с «Миннесотой»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».

Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. Овечкин набрал три очка — на его счету две заброшенные шайбы и один ассист.

Второй звездой стал форвард «Миннесоты» Кевин Фиала, который записал на свой счет два очка — шайбу и голевую передачу. Замкнул тройку лучших игроков форвард «Вашингтона» Том Уилсон — он оформил гол.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой».