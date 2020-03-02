Овечкин стал первой звездой матча «Вашингтона» с «Миннесотой»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».
Встреча завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. Овечкин набрал три очка — на его счету две заброшенные шайбы и один ассист.
Второй звездой стал форвард «Миннесоты» Кевин Фиала, который записал на свой счет два очка — шайбу и голевую передачу. Замкнул тройку лучших игроков форвард «Вашингтона» Том Уилсон — он оформил гол.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой».