Овечкин сделал дубль в первом периоде матча против «Миннесоты»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 44-ю и 45-ю шайбы в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд». В первом периоде игры Овечкин оформил дубль. В первом случае ему ассистировали Джон Карлсон и Никлас Бэкстрем, во втором — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который недавно присоединился к команде.
Теперь Овечкин делит второе место в бомбардирской гонке текущего сезона с Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее сообщалось, что «Флорида» без Бобровского уступила «Калгари».