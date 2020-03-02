Овечкин сделал дубль в первом периоде матча против «Миннесоты»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 44-ю и 45-ю шайбы в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд». В первом периоде игры Овечкин оформил дубль. В первом случае ему ассистировали Джон Карлсон и Никлас Бэкстрем, во втором — Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук, который недавно присоединился к команде.

Теперь Овечкин делит второе место в бомбардирской гонке текущего сезона с Остоном Мэттьюсом из «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что «Флорида» без Бобровского уступила «Калгари».