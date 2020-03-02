Зидан поделился эмоциями после победы «Реала» над «Барселоной»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы мадридской команды над «Барселоной», передает Marca.

Команды встречались в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Победа досталась «Реалу» со счетом 2:0, примечательно, что первый гол был оформлен на 71-й минуте, а второй мяч мадридские футболисты забили только в компенсированное ко второму тайму время.

«У нас прекрасные ощущения. Первый тайм был непростым, ровный матч, но вторая половина была очень хороша. В нападении мы играли превосходно и отлично прессинговали», — заявил специалист.

Благодаря этой победе «Реал» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что игрок «Реала» стал автором самого быстрого гола с замены в «Эль Классико».