«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
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«Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Счет в матче открыл Винисиус Жуниор, который отличился с передачи Тони Крооса на 71-й минуте игры. Уже в добавленное ко второму тайму время мяч забил Мариано.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Благодаря этой победе «Реал» поднялся на первую строчку, имея в активе 56 очков. «Барселона» расположилась на второй позиции, набрав 55 баллов.
Ранее сообщалось, что Бензема проводит 500-й матч за «Реал».
Чемпионат Испании. 26-й тур
«Реал» — «Барселона» — 2:0
Голы: 1:0 — Жуниор, 71; 2:0 — Мариано, 90+2.