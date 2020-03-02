«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

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«Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.

Счет в матче открыл Винисиус Жуниор, который отличился с передачи Тони Крооса на 71-й минуте игры. Уже в добавленное ко второму тайму время мяч забил Мариано.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Реал» поднялся на первую строчку, имея в активе 56 очков. «Барселона» расположилась на второй позиции, набрав 55 баллов.

Ранее сообщалось, что Бензема проводит 500-й матч за «Реал».

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Реал» — «Барселона» — 2:0

Голы: 1:0 — Жуниор, 71; 2:0 — Мариано, 90+2.