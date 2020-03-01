Болельщики «Локомотива» избили пытавшегося украсть флаг фаната «Зенита»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Фанаты московского «Локомотива» избили болельщика петербургского «Зенита», пытавшегося украсть флаг с трибуны, сообщает «Чемпионат.Com».

Один из поклонников сине-бело-голубых оказался у сектора болельщиков «железнодорожников» и начал оскорблять их. Несколько фанатов «Локомотива» перелезли через решетку и избили мужчину. Затем он попытался сорвать баннер на гостевой трибуне. На него вновь набросились болельщики московской команды.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук поделился мнением об удалении главного тренера Юрия Семина.