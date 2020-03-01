Миранчук поделился мнением об игре «Зенит» — «Локомотив»

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук поделился мнением об игре против «Зенита» в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, вся команда старалась грамотно обороняться и пыталась использовать свои моменты в контратаках, но реализовать что-тот не удалось.

Также 24-летний хавбек заявил, что даже «Реал» и «Барселона» не всегда показывают зрелищный футбол.

Напомним, что игра в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев остался недоволен игрой с петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу.