«Боруссия» победила «Фрайбург» в матче Бундеслиги

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В очередном матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» победила «Фрайбург».

Встреча прошла в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» в присутствии 81 365 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на свой лицевой счет оформил Джейсон Санчо, поразивший ворота оппонентов после передачи от Азара на 15-ой минуте игры.

После этой победы «шмели» набрали 48 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев остался недоволен игрой с петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу..