«Боруссия» победила «Фрайбург» в матче Бундеслиги
В очередном матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» победила «Фрайбург».
Встреча прошла в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» в присутствии 81 365 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол на свой лицевой счет оформил Джейсон Санчо, поразивший ворота оппонентов после передачи от Азара на 15-ой минуте игры.
После этой победы «шмели» набрали 48 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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