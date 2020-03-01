«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» сыграл вничью с «Реймсом».
Встреча прошла в Монте-Карло на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев забитый мяч оказался на счету Виссама Бен-Йеддера, который смог реализовать одиннадцатиметровый удар в середине первой половины игры.
У гостей гол на свой лицевой счет оформил Хассан Камара, выровнявший положение в игре на 58-ой минуте поединка.
После этой игры княжеская команда набрала 40 очков и опустилась на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал матч против петербургского «Зенита».