«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

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В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» сыграл вничью с «Реймсом».

Встреча прошла в Монте-Карло на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев забитый мяч оказался на счету Виссама Бен-Йеддера, который смог реализовать одиннадцатиметровый удар в середине первой половины игры.

У гостей гол на свой лицевой счет оформил Хассан Камара, выровнявший положение в игре на 58-ой минуте поединка.

После этой игры княжеская команда набрала 40 очков и опустилась на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал матч против петербургского «Зенита».