Наставник «Спартака» прокомментировал победу над «Динамо»

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Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над столичным «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:0.

«Считаю, что мы заслужили победу. Нам повезло с тем, что Николай Комличенко не забил после выхода на замену. Такие ситуации недопустимы. Мы очень рады, что победили», — сказал Тедеско.

В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают девятое место, набрав 25 очков.



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