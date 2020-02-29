Президент ИИХФ: по ЧМ-2023 будет отдельное слушание в CAS

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может организовать отдельное слушание по поводу проведения в России чемпионата мира 2023 года.

«Мне не нравится то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказывает целую страну и федерацию. Думаю, у нас будет отдельное слушание в CAS. Нам нужно искать тех, кто реально виновен», — передает слова Фазеля ТАСС.

Напомним, что мировое первенство должно пройти в Санкт-Петербурге.



Ранее сообщалось, что CAS может отложить решение по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).