Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса

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Матч 26-го тура между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура — «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Сассуоло» — «Брешия» и «Парма» — СПАЛ.

Сообщается, что игры состоятся в мае и должны будут пройти 13 числа.

Ранее сообщалось, что на матче России и Швеции не предпринято дополнительных мер из-за коронавируса.