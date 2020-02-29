Хоккеист Малкин поведал о вере в светлое будущее на Олимпиаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/32/12852032/RTS2TUTM-pic905-895x505-15564.jpg">

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин прокомментировал перспективы участия НХЛовцев в Олимпийских играх 2022 года, которые должны состояться в Пекине. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в настоящее время из-за распространения смертельного коронавируса трудно давать прогнозы о том, что должно произойти.

Россиянин отметил, что существует большая вероятность отмены спортивных событий в 2020 году, поэтому загадывать вперед и думать об Играх 2022 года рано. При этом Малкин выразил надежду, что все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался об угрозе отмены чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса.