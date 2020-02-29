«Атлетико» попытается оспорить штраф за оскорбления Гризманна

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Мадридский «Атлетико» попытается оспорить штраф за оскорбления своими фанатами бывшего игрока клуба Антуана Гризманна, который в настоящее время защищает цвета каталонской «Барселоны». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «матрасники» не согласны с решением суда, который присудил штраф в размере €12 тысяч за выкрики: «Гризманн, умри!»

Напомним, что француз покинул стан красно-белых минувшим летом.

Ранее сообщалось, что агент немецкого полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут заявил, что его клиент отработает действующие трудовое соглашение до конца.