«Арсенал» может лишиться крупной суммы из-за вылета из Лиги Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/827/12980827/2020-02-27T223524Z_1720740220_RC2A9F93A4LD_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-ARS-OLY-REPORT-pic905-895x505-2920.jpg">

Лондонский «Арсенал» может лишиться крупной суммы денег из-за вылета из Лиги Европы. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, столичный коллектив будет вынужден вернуть владельцам сезонных абонементов более €5 миллионов из-за особенностей, прописанных в договорах.

«Канониры» гарантировали обладателям абонементов посещение семи домашних поединков помимо встреч в Английской премьер-лиге (АПЛ).

После провала в Лиге Европы вероятность подобного исхода крайне высока, для этого надо проиграть «Портсмуту» 2 марта в рамках Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Юрген Клопп выразил признательность нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру за теплые слова о «Ливерпуле».