«Арсенал» может лишиться крупной суммы из-за вылета из Лиги Европы
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Лондонский «Арсенал» может лишиться крупной суммы денег из-за вылета из Лиги Европы. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, столичный коллектив будет вынужден вернуть владельцам сезонных абонементов более €5 миллионов из-за особенностей, прописанных в договорах.
«Канониры» гарантировали обладателям абонементов посещение семи домашних поединков помимо встреч в Английской премьер-лиге (АПЛ).
После провала в Лиге Европы вероятность подобного исхода крайне высока, для этого надо проиграть «Портсмуту» 2 марта в рамках Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист Юрген Клопп выразил признательность нападающему «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру за теплые слова о «Ливерпуле».