Ерохин поделился мнением об игре против «Локомотива»

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Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мнением об игре против столичного «Локомотива» в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, игра будет насыщенной и зрелищной, так как обе команды обладают хорошим подбором качественных футболистов, что позволит на поле стадиона «Газпром Арена» показать свои лучшие качества.

Также Ерохин заявил, что большое количество «железнодорожников» настроено сыграть по-особенному против действующих чемпионов страны.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит на Крестовском острове 29 февраля в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Фортуна» сыграла вничью с берлинской «Гертой».