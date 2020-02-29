Ерохин поделился мнением об игре против «Локомотива»
Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мнением об игре против столичного «Локомотива» в рамках 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, игра будет насыщенной и зрелищной, так как обе команды обладают хорошим подбором качественных футболистов, что позволит на поле стадиона «Газпром Арена» показать свои лучшие качества.
Также Ерохин заявил, что большое количество «железнодорожников» настроено сыграть по-особенному против действующих чемпионов страны.
Напомним, что стартовый свисток прозвучит на Крестовском острове 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что «Фортуна» сыграла вничью с берлинской «Гертой».