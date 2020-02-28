Глава ФИФА высказался о влиянии коронавируса на международные матчи

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что вспышка коронавируса может повлиять на проведение международных матчей в марте.

«Надеюсь, что нам никогда не придется играть при закрытых трибунах. ФИФА не можем недооценивать распространение вируса и говорить, что в этом нет ничего страшного, но мы не должны слишком остро реагировать и паниковать», — цитирует Инфантино AP.

В марте пройдут товарищеские матчи и стыковые встречи квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались 2,8 тысячи человек, 36 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 83 тысячи.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался о возможном переносе сроков проведения чемпионата Европы 2020 года из-за короновируса.