Джикия: раньше российский футбол был сильнее
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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского чемпионата. Об этом сообщает «РГ».
По его словам, в настоящее время из-за отсутствия в лиге звезд мирового класса качество игры, демонстрируемое игроками на футбольном поле заметно снизилось.
В качестве основных причин Джикия назвал ликвидацию многих провинциальных клубов, увеличение финансовых проблем, а также нежелание сильных игроков приезжать в Россию.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.