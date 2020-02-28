Джикия: раньше российский футбол был сильнее

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об уровне российского чемпионата. Об этом сообщает «РГ».

По его словам, в настоящее время из-за отсутствия в лиге звезд мирового класса качество игры, демонстрируемое игроками на футбольном поле заметно снизилось.

В качестве основных причин Джикия назвал ликвидацию многих провинциальных клубов, увеличение финансовых проблем, а также нежелание сильных игроков приезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.