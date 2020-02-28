«Севилья» при помощи выездного гола прошла «ЧФР Клуж» в ЛЕ

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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы андалусийская «Севилья» сыграла вничью с румынским «ЧФР Клуж» и вышла в следующий круг соревнований.

Ответная встреча состоялась в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась нулевой ничьей.

Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 1:1, и за счет правила гостевого гола позволила выйти «Севилье» в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Напомним, что испанский коллектив трижды подряд в период с 2014 по 2016 год становился обладателем этого трофея.

Ранее сообщалось, что в ответном матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге».