«Арсенал» проиграл дома «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы

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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос» оказался сильнее лондонского «Арсенала» и вышел в следующий круг соревнований.

Ответная встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Папе Сиссе и Юсуф Эль-Араби.

У проигравшей команды единственный гол оказался на счету Пьера-Эрика Обамеянга.

Первый матч с участием этих соперников завершился со счетом 1:0 в пользу «канониров», что не позволило им выйти в 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Ранее сообщалось, что в ответном матче раунда 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее бельгийского «Брюгге».