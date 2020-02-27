Александр Емельяненко опубликовал снимки со спарринга с Кадыровым

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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал новые фотографии со спарринга с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Сегодня мой друг Рамзан не жалел меня. Бил жестко, с обеих рук», — написал боец в Instagram.

3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).

В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.

Ранее сообщалось, что Емельяненко провел тренировку с Кадыровым.