Александр Емельяненко опубликовал снимки со спарринга с Кадыровым
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал новые фотографии со спарринга с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
«Сегодня мой друг Рамзан не жалел меня. Бил жестко, с обеих рук», — написал боец в Instagram.
3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).
В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.
Ранее сообщалось, что Емельяненко провел тренировку с Кадыровым.