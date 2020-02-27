Слушания по делу WADA и РУСАДА не будут публичными

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Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будут публичными, передает ТАСС.

Как сообщается в релизе на сайте Спортивного арбитражного суда, слушания пройдут не ранее конца апреля 2020 года.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался по поводу запроса WADA провести открытые публичные слушания в CAS.