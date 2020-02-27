Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
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Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Российская команда, в состав которой вошли Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили, отстала от победивших украинцев на 32,2 секунды. Третье место заняли представители Норвегии (+33,7; 0+3).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Континентальное первенство по биатлону завершится 29 февраля.
Ранее сообщалось, что сборная России заняла шестое место в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону.
Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета
1. Украина — 1:11.32,1 (0+9);
2. Россия — +32,2 (0+9);
3. Норвегия — +33,7 (0+3).