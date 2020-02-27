Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

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Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.

Российская команда, в состав которой вошли Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили, отстала от победивших украинцев на 32,2 секунды. Третье место заняли представители Норвегии (+33,7; 0+3).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Континентальное первенство по биатлону завершится 29 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла шестое место в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону.

Биатлон. Чемпионат Европы.

Смешанная эстафета

1. Украина — 1:11.32,1 (0+9);

2. Россия — +32,2 (0+9);

3. Норвегия — +33,7 (0+3).