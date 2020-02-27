Логинов может пропустить последний этап Кубка мира
Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что спортсмен может пропустить последний этап Кубка мира в Осло.
22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова, Евгения Гараничева и Касперовича. Позднее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что инцидент связан с проблемами с аккредитацией у специалиста и с допинговым делом Логинова. Стало известно, что Касперович использовал украинскую аккредитацию. Из-за инцидента Логинов принял решение пропустить масс-старт.
Касперович отметил, что биатлонист настроен выступать на этапах в чешском Нове-Место и в финском Контиолахти.
«Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Осло, то участие в нем пока остается под вопросом», — цитирует Касперовича ТАСС.
Ранее сообщалось, что Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу Международного союза биатлонистов (IBU).