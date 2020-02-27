Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
close
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
В IBU были недовольны тем, что Касперович находится на мировом первенстве с чужой аккредитацией.
«Мы подаем иск на Фуссек. Нам был нанесен большой вред. Ее действия привели к тому, что Александр не вышел на гонку. Также у него подскочило давление», — сказал тренер биатлониста.
Ранее Губерниев послал всех требующих от Логинова покаяния за допинг.
Все новости на тему: Зимние виды спорта
- Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Дубае
- Глава МОК Бах высказался о влиянии коронавируса на подготовку к ОИ-2020
- Джокович посвятил пост завершившей карьеру Шараповой
- Союз биатлонистов России параллельно с Логиновым подаст в суд на сотрудницу IBU
- Сафина отреагировала на завершение карьеры Шараповой
- Бубнов: у «Реала» нет шансов пройти «Манчестер Сити» в 1/8 ЛЧ
- «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» поспорят за игрока «РБ Лейпциг»
- Сборная России заняла шестое место в супермиксте на ЧЕ по биатлону
- Нисикори прокомментировал завершение карьеры Шараповой
- РФС планирует на больших экранах выводить графику по решениям судей
- 805061 просмотр Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
- 145399 просмотров Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
- 118201 просмотр Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
- 108100 просмотров Посольство России прокомментировало огромный «долг» Лондону
- 88047 просмотров Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
- 87186 просмотров Путин выразил возмущение призывами нападать на детей росгвардейцев
- 74782 просмотра Захарова назвала «жалким зрелищем» поведение грузинских журналисток