Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.

В IBU были недовольны тем, что Касперович находится на мировом первенстве с чужой аккредитацией.

«Мы подаем иск на Фуссек. Нам был нанесен большой вред. Ее действия привели к тому, что Александр не вышел на гонку. Также у него подскочило давление», — сказал тренер биатлониста.



Ранее Губерниев послал всех требующих от Логинова покаяния за допинг.