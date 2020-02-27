Шарапова не будет проводить прощальный турнир
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Российская теннисистка Мария Шарапова, которая объявила о завершении карьеры, сказала, что не планирует проводить прощальный турнир, передает New York Times.
«Я не должна выходить играть, чтобы все в мире знали, что это мой последний матч. Я не хотела, чтобы моя карьера так закончилась. Даже когда была моложе», — заявила Шарапова.
Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема. Также она завоевала серебро Олимпийских игр, которые проходили в Лондоне.
Ранее теннисист Новак Джокович призвал стадион в Дубае посвятить Шараповой овации.