«Манчестер Сити» переиграл «Реал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома уступил «Манчестер Сити».
Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась со счетом 1:2.
На гол полузащитника «Реала» Иско «горожане» ответили точным ударом Габриэла Жезуса и реализованным Кевином Де Брейне пенальти.
Стоит отметить, что в концовке встречи защитник «Реала» Серхио Рамос был удален за фол «последней надежды».
Ответный матч пройдет 17 марта.
Лига чемпионов — 1/8 финала. Первый матч
«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» — 1:2
Голы: 1:0 Иско – 60', 1:1 Жезус – 78', 1:2 — Де Брейне – 83' (пен).
Удаления: Рамос – 86' / нет.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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