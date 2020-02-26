Эстафету огня Игр-2020 могут сократить из-за коронавируса

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Глава оргкомитета Игр-2020 Тосиро Муто заявил, что маршрут эстафеты олимпийского огня может быть сокращен из-за коронавируса.

«Большое количество зрителей повысит риск распространения заболевания. Сокращение дистанции является одним из вариантов, который мы рассматриваем», — цитирует Муто Inside the Games.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания погибли 2,7 тысяч человек, 30 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 81 тысячу.

Ранее Муто прокомментировал слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда о возможной отмене соревнований из-за коронавируса.