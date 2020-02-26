«Реал» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч Лиги чемпионов
close
Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди, Винисиус.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Менди, Родриго, Гюндоган, Марез, Де Брейне, Бернарду Силва, Жезус.
Встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».