Жених Шараповой отреагировал на решение теннисистки завершить карьеру

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Британский бизнесмен Александр Гилкс высказался о решении свой невесты Марии Шараповой завершить спортивную карьеру.

«Самому доброму и профессиональному человеку, что я знаю. Это тебе, Мария, и всему, что ждет тебя в следующей главе! Продолжай вдохновлять нас своим невероятным смирением, самокритикой, силой и сосредоточенностью», — написал Гилкс в Instagram.

Бывшая первая ракетка мира является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 32-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.

В 2016 году теннисистка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был найден мельдоний. Ее отстранили на два года, однако после апелляции срок был уменьшен до 15 месяцев.

Ранее бывший теннисист Андрей Ольховский назвал ожидаемым решение Шараповой завершить карьеру.