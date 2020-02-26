В МОК высказались о влиянии коронавируса на проведение Игр-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал влияние коронавируса на подготовку к Играм-2020 в Токио, передает РИА «Новости».

В организации отметили, что подготовка к соревнованиям идет согласно планам.

«Меры против заразных болезней составляют важную часть планов в области проведения безопасных Игр-2020», — заявили в пресс-службе МОК.

В организации уверены, что власти Японии и Китая предпримут необходимые меры для урегулирования ситуации с заболеванием.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания погибли 2,7 тысяч человек, 30 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 81 тысячу.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предложил перенести Олимпийские игры — 2020 из Японии в Россию.