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Российская премьер-лига официально представила новый кубок чемпионов турнира.

Новый трофей полностью выполнен из металла. На верхней части, которая представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч, изображен логотип лиги.

Предыдущий кубок вручался с сезона-2014/15. Первым и последним его обладателем стал петербургский «Зенит». Согласно регламенту, трофей перешел сине-бело голубым на вечное хранение.

В нынешнем сезоне РПЛ после 19 туров лидирует «Зенит». В активе команды 45 очков.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).