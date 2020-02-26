Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
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Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала золото в суперспринте на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.
Спортсменка прошла дистанцию за 16 минут 31,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Украины Елена Пидгрушная (+2,8; 1). Третье место заняла француженка Клоэ Шевалье (+5,5; 1).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Ранее сообщалось, что белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото чемпионата Европы в суперспринте.
Биатлон. Чемпионат Европы
Суперспринт. Финал
1. Евгения Павлова (Россия) — 16.31,8 (0+0);
2. Елена Пидгрушная (Украина) — +2,8 (0+1);
3. Клоэ Шевалье (Франция) — +5,5 (0+1).