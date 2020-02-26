Организаторы турнира в Петербурге хотят провести прощальный матч Шараповой

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Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy рассматривают вопрос проведения прощального матча Марии Шараповой.

26 февраля российская теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.

Член директората турнира по общим вопросам, заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что у организаторов была договоренность с Шараповой.

«Мы бы сделали такое прощание, которое запомнилось на всю жизнь ей и ее поклонникам. Возможно, увидим ее на отдельных выставочных матчах, может, попрощаемся с ней в Санкт-Петербурге, и над этим, я думаю, мы поработаем», — цитирует Камельзона ТАСС.

Бывшая первая ракетка мира является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 32-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.

В 2016 году теннисистка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе был найден мельдоний. Ее отстранили на два года, однако после апелляции срок был уменьшен до 15 месяцев.

Ранее Мария Шарапова объяснила причину завершения карьеры.