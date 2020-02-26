Шарапова: чувствовала себя на грани падения с обрыва

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Российская теннисистка Мария Шарапова объяснила причину завершения карьеры в эссе, опубликованном на сайте журнала Vanity Fair.

«Dosvidanya.

Как оставить позади единственную жизнь, которую ты когда-либо знала? Как покинуть корты, на которых ты тренировались с тех времен, когда была еще маленькой девочкой? Как оставить в прошлом спорт, который ты любишь — тот, который принес тебе несчитанные слезы и невыразимую радость, — спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые поддерживали тебя больше 28 лет? Для меня это в новинку, поэтому, прошу вас, простите. Теннис, я говорю «прощай».

Прежде чем мы доберемся до конца, позвольте мне начать с самого начала. Я помню, как впервые увидела теннисный корт, на нем играл мой отец. Тогда мне было четыре года. Это было в российском городе Сочи, а я была настолько маленькой, что мои крошечные ножки свисали со скамьи, на которой я сидела. До такой степени маленькая, что лежавшая рядом теннисная ракетка, которую я взяла в руки, была в два раза больше меня.

В шесть лет я путешествовала по всему миру и приехала в штат Флорида со своим отцом. Весь мир тогда мне казался гигантским. Самолет, аэропорт, широкие просторы США: все было огромно, как и жертва моих родителей.

Когда я только начала заниматься теннисом, девушки по другую сторону сетки всегда были старше, выше и сильнее; а великие спортсменки, за игрой которых я наблюдала по телевизору, казались неприкасаемыми и недосягаемыми. Но с практикой на корте, этот почти мифический мир становился все реальнее и реальнее.

Первые корты были неровными и с выцветшими линиями. Потом они сменились на грунт и самую прекрасную, ухоженную траву, на которую когда-либо ступали твои ноги. Однако я и в самых смелых мечтах не представляла, что смогу одерживать победы на наивысшем уровне и делать это на любом покрытии.

Уимблдон стал хорошим местом для начала. Тогда я была наивной 17-летней девушкой, собирала марки и не понимала масштабов той победы, пока не стала взрослее — и я рада, что тогда этого не поняла.

При этом я никогда не чувствовала своего превосходства над соперниками. Я чувствовала, что нахожусь на грани падения с обрыва, поэтому я постоянно возвращалась, чтобы понять, как продолжать двигаться вверх.

US Open показал, как преодолеть отвлекающие факторы и справиться с ожиданиями. Если у вас не получалось справиться с шумом трибун в Нью-Йорке, ну, аэропорт находился почти по соседству. Dosvidanya», — написала Шарапова.

Бывшая первая ракетка мира является пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014).

Также 32-летняя Шарапова является обладательницей серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о завершении карьеры Шараповой.