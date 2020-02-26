Отборочный турнир по боксу на ОИ-2020 может быть перенесен из-за коронавируса

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Отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры — 2020 может быть перенесен из Лондона из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Олимпийский отбор могут перенести. Уже несколько федераций написали отказ присылать спортсменов», — отметил он.

Отборочные соревнования должны были пройти в Лондоне с 13 по 23 марта. Стоит отметить, что в Великобритании на 26 февраля выявлено 13 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае отменен из-за коронавируса.