Отборочный турнир по боксу на ОИ-2020 может быть перенесен из-за коронавируса
Отборочный турнир по боксу на Олимпийские игры — 2020 может быть перенесен из Лондона из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
«Олимпийский отбор могут перенести. Уже несколько федераций написали отказ присылать спортсменов», — отметил он.
Отборочные соревнования должны были пройти в Лондоне с 13 по 23 марта. Стоит отметить, что в Великобритании на 26 февраля выявлено 13 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее сообщалось, что этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае отменен из-за коронавируса.