Олимпийская чемпионка ждет извинений от Логинова

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Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм заявила, что ждет извинений от российского биатлониста Александра Логинова, передает T-Online.

Она заявила, что обыск, который провели рано утром у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, не могли осуществить без веских доказательств. Стоит отметить, что после этого на спортсмена и тренера было заведено уголовное дело.

«Чего я до сих пор жду, так это раскаяния или извинения Логинова. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений», — заявила Вильхельм.

Ранее Губерниев заявил, что Логинов намылит шею своим соперникам.