Коронавирус не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию
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Коронавирус пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию, который должен состояться в Монреале, сообщает РИА «Новости».
Об этом проинформировал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
«Ситуация с коронавирусом пока не угрожает проведению чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале», — заявил он.
Мировое первенство состоится с 16 по 22 марта в Канаде.
Ранее сообщалось, что матч Кубка Дэвиса в Японии пройдет без зрителей из-за коронавируса.