Тренер Большунова рассказал о проблемах спортсмена на «Ски Туре»

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Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал о проблемах спортсмена на «Ски Туре», передает Team Russia.

Он отметил, что на протяжении всей многодневки у спортсмена возникали различные проблемы с оборудованием. К примеру, в заключительной гонке он стартовал лидером, однако пришел только седьмым из-за неправильной подготовке лыж.

«Почти в каждом старте на «Ски Тур» у Большунова что-то случалось. В масс-старте Саша сломал палку, в горном спринте столкнулся с норвежцем Сименом Крюгером, а вот в полуфинале классического спринта упал, что называется, по собственной инициативе», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Россия может принять «Ски Тур» в 2024 году.