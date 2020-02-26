Ковальчук остался недоволен своей игрой после первого матча за «Вашингтон»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук остался недоволен своей игрой в дебютном поединке за команду, передает «Спорт-Экспресс».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» одолел «Виннипег Джетс». Матч завершился в серии буллитов — 4:3. Примечательно, по ходу встречи «столичные» вели со счетом 3:0.
Ковальчук завершил встречу с показателем полезности «минус два».
«Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться», — заявил хоккеист.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка.