Ковальчук остался недоволен своей игрой после первого матча за «Вашингтон»

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук остался недоволен своей игрой в дебютном поединке за команду, передает «Спорт-Экспресс».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» одолел «Виннипег Джетс». Матч завершился в серии буллитов — 4:3. Примечательно, по ходу встречи «столичные» вели со счетом 3:0.

Ковальчук завершил встречу с показателем полезности «минус два».

«Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться», — заявил хоккеист.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка.