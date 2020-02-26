«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

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«Вашингтон Кэпиталз» сумел в родных стенах одолеть «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Матч завершился в серии буллитов — 4:3. Что интересно, по ходу встречи «столичные» вели со счетом 3:0.

Победный буллит реализовал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в основное время забросил 43-ю шайбу в сезоне в сезоне и 701-ю в карьере.

Также результативный пас себе в актив занес Евгений Кузнецов.

Стоит отметить, что в этом матче за «Кэпиталз» дебютировал Илья Ковальчук.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3

Овечкин (Кузнецов, Орлов), 01:55 — 1:0;

Врана (Оши, Орлов), 10:07 — 2:0;

Хэтэуэй (Дауд, Паник), 33:25 — 3:0;

Элерс (Икин), 38:33 — 3:1;

Коннор, 48:39 — 3:2;

Шайфли (Элерс), 56:46 — 3:3.

Победный буллит: Овечкин — 4:3.

В параллельном поединке «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 5:2.

Ранее Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным.