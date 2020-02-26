Панарин обновил рекорд карьеры по голам за сезон

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Дерби завершилось победой «рейнджеров» — 4:3.

Как сообщает Sport24, для Панарина этот гол стал 32-м в сезоне, что стало его новым личным рекордом.

Стоит отметить, что в текущем сезоне НХЛ отечественный хоккеист набрал 84 (32+52) очка в 61 матче, тогда как за карьеру — 404 (148+256) очка в 383 поединках.

Ранее «Даллас» одолел «Каролину» в матче НХЛ.