«Барселона» разошлась миром с «Наполи» в рамках 1/8 финала ЛЧ

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной».

Встреча в Неаполе закончилась со счетом 1:1. На точный удар Дриса Мертенса каталонцы ответили голом Антуана Гризманна.

В концовке поединка две желтые карточки получил хавбек «Барселоны» Артуро Видаль, за что и был удален с поля.

Напомним, что ответная встреча пройдет 18 марта в Барселоне.

Лига чемпионов — 1/8 финала. Первый матч

«Наполи» — «Барселона» — 1:1

Голы: 1:0 — Мертенс – 30', 1:1 — Гризманн – 57'.

Удаления: нет / Видаль – 89'.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию поединка.

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