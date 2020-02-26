«Барселона» разошлась миром с «Наполи» в рамках 1/8 финала ЛЧ
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной».
Встреча в Неаполе закончилась со счетом 1:1. На точный удар Дриса Мертенса каталонцы ответили голом Антуана Гризманна.
В концовке поединка две желтые карточки получил хавбек «Барселоны» Артуро Видаль, за что и был удален с поля.
Напомним, что ответная встреча пройдет 18 марта в Барселоне.
Лига чемпионов — 1/8 финала. Первый матч
«Наполи» — «Барселона» — 1:1
Голы: 1:0 — Мертенс – 30', 1:1 — Гризманн – 57'.
Удаления: нет / Видаль – 89'.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию поединка.