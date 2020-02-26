СКА переиграл ЦСКА и одержал 12-ю победу подряд

Московский ЦСКА в родных стенах не сумел одолеть петербургский СКА в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч закончился со счетом 1:4.

У хозяев из-за проигрыша в дерби прервалась серия из трех побед подряд, тогда как команда из Санкт-Петербурга выиграла 12-ю встречу кряду.

КХЛ — регулярный чемпионат

ЦСКА — СКА — 1:4

1:0 — Капризов (Слепышев, Кемпе) — 21:03' (5x5),

1:1 — Кетов (Плотников, Ожиганов) — 21:29' (5x5),

1:2 — Коскиранта (Бенгтссон, Белов) — 38:23' (5x5),

1:3 — Зуб (Хафизуллин) — 39:00' (5x5),

1:4 — Кузьменко (Коскиранта) — 59:22' (en).

Ранее «Спартак» в матче КХЛ взял верх над «Витязем».