СКА переиграл ЦСКА и одержал 12-ю победу подряд
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Московский ЦСКА в родных стенах не сумел одолеть петербургский СКА в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч закончился со счетом 1:4.
У хозяев из-за проигрыша в дерби прервалась серия из трех побед подряд, тогда как команда из Санкт-Петербурга выиграла 12-ю встречу кряду.
КХЛ — регулярный чемпионат
ЦСКА — СКА — 1:4
1:0 — Капризов (Слепышев, Кемпе) — 21:03' (5x5),
1:1 — Кетов (Плотников, Ожиганов) — 21:29' (5x5),
1:2 — Коскиранта (Бенгтссон, Белов) — 38:23' (5x5),
1:3 — Зуб (Хафизуллин) — 39:00' (5x5),
1:4 — Кузьменко (Коскиранта) — 59:22' (en).
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