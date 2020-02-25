МОК: подготовка к токийской олимпиаде идет в плановом режиме

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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о том, что подготовка к Олимпийским играм — 2020 идет в плановом режиме, несмотря на коронавирус, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что новым вирусом заразились около 80 тысяч человек. Эпидемия началась в Китае, но перекинулась на все континенты.



«Подготовка к Олимпийским играм в Токио идет по плану. Мы уверены в том, что соответствующие органы примут все необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации», — заявили в пресс-службе МОК.

Ранее сообщалось о том, что футбольный чемпионат Японии остановлен из-за коронавируса.