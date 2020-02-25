Губерниев: Логинов намылит шею своим соперникам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/231/12106231/RIAN_5655077.HR-pic905-895x505-43942.jpg">

Российский журналист Дмитрий Губерниев высказался о ситуации, которая происходит вокруг российского биатлониста Александра Логинова.

Напомним, что во время чемпионата мира, который проходил в Антхольце, его гостиничный номер обыскивала полиция, а потом спортсмен снялся с масс-старта.

«Мы все должны быть рядом с Александром. Если он завершит карьеру, это будет огромная потеря не только для российского, но и для мирового биатлона. Иностранцы выбили сильного конкурента. Надеюсь, что Логинов намылит шею своим соперникам на Кубке мира», — передает слова Губерниева «Фонтанка».

Ранее Губерниев прокомментировал критику в свой адрес.