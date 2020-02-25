Сотникову выписали из больницы

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 18 февраля фигуристку госпитализировали в городскую клиническую больницу №67, где она перенесла операцию.

«Аделину выписали из больницы в пятницу. С ней все хорошо. Главное — скорее восстановиться», — сказала бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

Спортсменка выиграла олимпийское золото в Сочи в 2014 году, также она два раза становилась чемпионкой Европы.



Ранее сообщалось, что Сотникова попала в больницу.