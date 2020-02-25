МОК может отменить токийскую Олимпиаду

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение по проведению Олимпийских игр — 2020 в Токио будет принято через три месяца, сообщает AP News.

Напомним, что вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019. Сейчас болезнь распространилась по всему миру.

«Мы ждем до конца мая. Надеюсь, что эпидемия окажется под контролем. Если нет, то рассмотрим вопрос отмены соревнований», — сообщил Паунд.



Ранее стало известно о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса.