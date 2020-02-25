Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным

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Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от совместного выступления с соотечественником Александром Овечкиным.

«Прошлым вечером я говорил с ним, мы оба были очень рады. Мы впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность», — цитирует Ковальчука NHL.com/ru.

Форвард отметил, что утром ему присылали сообщения Том Уилсон и другие игроки.

Россиянин перешел в новый клуб из «Монреаля Канадиенс» 24 февраля. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Ковальчук принял участие в 39 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о причинах перехода в клуб Ковальчука.